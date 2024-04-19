Escola onde houve protesto devido ao calor tem fios de ar-condicionado roubados no ES

Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, teve todos os fios da rede elétrica ligados aos ar condicionados furtados durante a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19).

A Escola Municipal de Educação Básica em Tempo Integral Maria Santana, bairro Basileia, em, no Sul do Estado, teve todos os fios da rede elétrica ligados aos ar condicionados furtados durante a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19). Os alunos da unidade, em 2023, chegaram a fazer protesto pela instalação dos equipamentos para refrescar do ‘calorão’. Uma câmera de segurança flagrou o suspeito.

A unidade ganhou os equipamentos logo após a reivindicação. Porém, na manhã desta sexta-feira (19), os servidores da escola descobriram o crime ao chegar para trabalhar. Os fios da parte externa estavam cortados e arrancados das tubulações, segundo a Prefeitura.

Escola de Cachoeiro tem fios de ar condicionado furtados Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A escola possui um vigia, que não percebeu o furto. Câmeras de segurança, segundo a prefeitura, flagram o suspeito e as imagens foram encaminhadas à Polícia Civil.