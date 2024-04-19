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Em Cachoeiro

Escola onde houve protesto devido ao calor tem fios de ar-condicionado roubados no ES

Em outubro do ano 2023 alunos se manifestaram e pediram a instalação dos equipamentos; na noite desta quinta (18), toda a fiação dos aparelhos foi roubada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 abr 2024 às 18:46

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 18:46

A Escola Municipal de Educação Básica em Tempo Integral Maria Santana, bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, teve todos os fios da rede elétrica ligados aos ar condicionados furtados durante a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19). Os alunos da unidade, em 2023, chegaram a fazer protesto pela instalação dos equipamentos para refrescar do ‘calorão’. Uma câmera de segurança flagrou o suspeito.
A unidade ganhou os equipamentos logo após a reivindicação. Porém, na manhã desta sexta-feira (19), os servidores da escola descobriram o crime ao chegar para trabalhar. Os fios da parte externa estavam cortados e arrancados das tubulações, segundo a Prefeitura.
Escola de Cachoeiro tem fios de ar condicionado furtados
Escola de Cachoeiro tem fios de ar condicionado furtados Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
A escola possui um vigia, que não percebeu o furto. Câmeras de segurança, segundo a prefeitura, flagram o suspeito e as imagens foram encaminhadas à Polícia Civil.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que os casos seguem sob investigação da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado.

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