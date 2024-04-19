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Não prestou socorro

Condutor de ciclomotor atropela ciclista na ciclovia em Vila Velha e foge

Condutor do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu logo após o acidente; ciclista sofreu um corte na perna esquerda e precisa passar por cirurgia
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

19 abr 2024 às 11:28

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 11:28

Vítimas de arrastão estavam caminhando pelo calçadão da Praia de Itaparica
Vítima estava na ciclovia do calçadão quando foi atingida por veículo motorizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Um ciclista de 55 anos ficou ferido após ter sido atropelado por um ciclomotor enquanto trafegava pela ciclovia na Orla de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (18). Após o acidente, o condutor do ciclomotor não prestou socorro à vítima e fugiu do local.
Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento para que o acidente fosse verificado. No local, os militares não encontraram os envolvidos na situação e prosseguiram para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde conseguiram contato com o ciclista.
Aos militares, a vítima relatou que estava pedalando pela ciclovia quando, repentinamente, foi atingido pelo veículo e caiu na pista. O ciclista não soube informar sobre as características do condutor do ciclomotor, pois ele teria fugido do local logo após a colisão.
Por conta do acidente, o homem sofreu um corte profundo na perna esquerda e vai precisar passar por cirurgia. O ciclista também relatou sentir fortes dores na região da caixa torácica.
Por nota, a Polícia Civil informou que orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.

As regras para ciclomotores

Segundo o capitão Anthony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), ciclomotores não são permitidos trafegar em ciclovias, rodovias e pontes, apenas em vias menores, como ruas e avenidas. O condutor do ciclomotor também precisa ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do tipo A ou ter a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).
O capitão ressaltou que, por conta da resolução 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ciclomotores fabricados antes da aprovação da norma devem ser registrados, licenciados e emplacados até o dia 31 de dezembro de 2025.

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