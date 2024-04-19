Polícia divulga imagens de 33 procurados por crimes em João Neiva e Ibiraçu

O nome de 33 suspeitos de praticarem crimes nas cidades de João Neiva e Ibiraçu foram divulgados nesta sexta-feira (19). Todos são procurados e respondem por roubo, furto, tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, estupro, pensão alimentícia, falsificação de documentos e até incêndio. Do total, onze são por roubo.
Os suspeitos são considerados foragidos e têm mandados de prisão em aberto. “Como forma de evitar reiteração delitiva, bem como assegurar que criminosos sejam responsabilizados perante a justiça, solicitamos à população que denuncie pelo telefone 181, se tiverem conhecimento do paradeiro de qualquer desses foragidos. Esses cidadãos respondem a processos criminais nas Comarcas de João Neiva e/ou de Ibiraçu pelo cometimento de crimes graves”, afirmou o delegado Leandro Barbosa, titular das Delegacias de Polícia de João Neiva e de Ibiraçu.
Procurados por roubo:
Nomes dos foragidos por roubo (da esquerda para direita e de cima para baixo):
- PRIMEIRA LINHA
- Kleber Reis de Araújo
- Jorcelino Lobo Vidal
- Adriano dos Santos de Jesus
- Adauto Barbosa
- Aline Célia dos Santos Pimentel
- SEGUNDA LINHA
- Marcos de Oliveira Silva
- Marcos Maia dos Santos
- Tagno Clemente Bello
- Antônio Marcos Balbino
- Ezequiel Oliveira de Souza
- Ricardo Carlos Neves Espíndola
Além dos 11 procurados por roubo, outras 22 pessoas também são consideradas foragidas por outros crimes praticados, como pode ser conferido na galeria abaixo.
Foto 1:
Os outros 22 foragidos são suspeitos de praticarem crimes diversos
Nomes dos outros 22 foragidos (da esquerda para a direita e de cima para baixo):
- Karlos Eduardo Cera (mandado de internação por danos)
- Luiz Costa (Mandado de prisão por lesão corporal)
- Antônio Máximo Luciano (mandado de prisão por furto)
- Lucas Gomes de Souza (mandado de prisão por tráfico de drogas)
- Jerri Dione Almeida Souza (mandado de prisão por resistência)
- Edneia Pereira da Silva (mandado de prisão por tráfico de drogas)
- Rosilene Cordeiro Pereira (mandado de prisão por furto)
- Yure dos Santos Barboza (mandado de prisão por tráfico de drogas)
- Luciel Matos Cruz (mandado de prisão por tráfico de drogas)
- Wladson da Rós (mandado de prisão por incêndio)
- Fagner Antônio Silva (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)
Foto 2:
- Bryan Lyrio Deolindo (mandado de prisão por tráfico de drogas)
- Antônio Gonçalves de Jesus (mandado de prisão por tentativa de homicídio)
- Gustavo Carvalho da Silva (mandado de prisão por furto)
- Florentino Constantino (mandado de prisão por estupro)
- Geraldo dos Santos (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)
- Simonete Nogueira Passos (mandado de prisão por pensão alimentícia)
- Cloves Porto de Oliveira (mandado de prisão por furto)
- Cláudio Gomes (mandado de prisão por estupro)
- Miguel Pereira Mendes (mandado de prisão por estupro)
- Wemerson Barbosa de Souza (mandado de prisão por homicídio)
- Núbia Carla Coutinho (mandado de prisão por falsificação de documentos)
Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos investigados pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site do disque denúncia também é possível fazer denúncias, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.