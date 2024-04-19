Polícia divulga imagens de 33 procurados por crimes em João Neiva e Ibiraçu

O nome de 33 suspeitos de praticarem crimes nas cidades de João Neiva Ibiraçu foram divulgados nesta sexta-feira (19). Todos são procurados e respondem por roubo, furto, tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, estupro, pensão alimentícia, falsificação de documentos e até incêndio. Do total, onze são por roubo.

Os suspeitos são considerados foragidos e têm mandados de prisão em aberto. “Como forma de evitar reiteração delitiva, bem como assegurar que criminosos sejam responsabilizados perante a justiça, solicitamos à população que denuncie pelo telefone 181, se tiverem conhecimento do paradeiro de qualquer desses foragidos. Esses cidadãos respondem a processos criminais nas Comarcas de João Neiva e/ou de Ibiraçu pelo cometimento de crimes graves”, afirmou o delegado Leandro Barbosa, titular das Delegacias de Polícia de João Neiva e de Ibiraçu.

Procurados por roubo:

As 11 pessoas da montagem são procuradas por cometerem roubos nas cidades de João Neiva e Ibiraçu Crédito: Divulgação/Sesp

Nomes dos foragidos por roubo (da esquerda para direita e de cima para baixo):

PRIMEIRA LINHA

Kleber Reis de Araújo

Jorcelino Lobo Vidal

Adriano dos Santos de Jesus

Adauto Barbosa

Aline Célia dos Santos Pimentel

SEGUNDA LINHA

Marcos de Oliveira Silva

Marcos Maia dos Santos

Tagno Clemente Bello

Antônio Marcos Balbino

Ezequiel Oliveira de Souza

Ricardo Carlos Neves Espíndola

Além dos 11 procurados por roubo, outras 22 pessoas também são consideradas foragidas por outros crimes praticados, como pode ser conferido na galeria abaixo.

Foto 1:

Os outros 22 foragidos são suspeitos de praticarem crimes diversos

Nomes dos outros 22 foragidos (da esquerda para a direita e de cima para baixo):

Karlos Eduardo Cera (mandado de internação por danos)

Luiz Costa (Mandado de prisão por lesão corporal)

Antônio Máximo Luciano (mandado de prisão por furto)

Lucas Gomes de Souza (mandado de prisão por tráfico de drogas)

Jerri Dione Almeida Souza (mandado de prisão por resistência)

Edneia Pereira da Silva (mandado de prisão por tráfico de drogas)

Rosilene Cordeiro Pereira (mandado de prisão por furto)

Yure dos Santos Barboza (mandado de prisão por tráfico de drogas)

Luciel Matos Cruz (mandado de prisão por tráfico de drogas)

Wladson da Rós (mandado de prisão por incêndio)

Fagner Antônio Silva (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)

Foto 2:

Bryan Lyrio Deolindo (mandado de prisão por tráfico de drogas)

Antônio Gonçalves de Jesus (mandado de prisão por tentativa de homicídio)

Gustavo Carvalho da Silva (mandado de prisão por furto)

Florentino Constantino (mandado de prisão por estupro)

Geraldo dos Santos (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)

Simonete Nogueira Passos (mandado de prisão por pensão alimentícia)

Cloves Porto de Oliveira (mandado de prisão por furto)

Cláudio Gomes (mandado de prisão por estupro)

Miguel Pereira Mendes (mandado de prisão por estupro)

Wemerson Barbosa de Souza (mandado de prisão por homicídio)

Núbia Carla Coutinho (mandado de prisão por falsificação de documentos)