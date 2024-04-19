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Polícia divulga imagens de 33 procurados por crimes em João Neiva e Ibiraçu

A maior parte das pessoas procuradas na região respondem por roubo. Porém, entre elas, também estão acusados por estupros, tráfico de drogas e até crime de incêndio; confira as litas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2024 às 18:35

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 18:35

O nome de 33 suspeitos de praticarem crimes nas cidades de João Neiva e Ibiraçu foram divulgados nesta sexta-feira (19). Todos são procurados e respondem por roubo, furto, tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, estupro, pensão alimentícia, falsificação de documentos e até incêndio. Do total, onze são por roubo.
Os suspeitos são considerados foragidos e têm mandados de prisão em aberto. “Como forma de evitar reiteração delitiva, bem como assegurar que criminosos sejam responsabilizados perante a justiça, solicitamos à população que denuncie pelo telefone 181, se tiverem conhecimento do paradeiro de qualquer desses foragidos. Esses cidadãos respondem a processos criminais nas Comarcas de João Neiva e/ou de Ibiraçu pelo cometimento de crimes graves”, afirmou o delegado Leandro Barbosa, titular das Delegacias de Polícia de João Neiva e de Ibiraçu.

Procurados por roubo:

Dos 33 foragidos, doze são pelo crime de roubo tráfico de drogas, lesão corporal, homicídio, estupro, pensão alimentícia, falsificação de documentos e incêndio
As 11 pessoas da montagem são procuradas por cometerem roubos nas cidades de João Neiva e Ibiraçu Crédito: Divulgação/Sesp
Nomes dos foragidos por roubo (da esquerda para direita e de cima para baixo):
  • PRIMEIRA LINHA
  • Kleber Reis de Araújo
  • Jorcelino Lobo Vidal
  • Adriano dos Santos de Jesus
  • Adauto Barbosa
  • Aline Célia dos Santos Pimentel
  • SEGUNDA LINHA
  • Marcos de Oliveira Silva
  • Marcos Maia dos Santos
  • Tagno Clemente Bello
  • Antônio Marcos Balbino
  • Ezequiel Oliveira de Souza
  • Ricardo Carlos Neves Espíndola
Além dos 11 procurados por roubo, outras 22 pessoas também são consideradas foragidas por outros crimes praticados, como pode ser conferido na galeria abaixo.

Foto 1:

Os outros 22 foragidos são suspeitos de praticarem crimes diversos

Nomes dos outros 22 foragidos (da esquerda para a direita e de cima para baixo):
  • Karlos Eduardo Cera (mandado de internação por danos)
  • Luiz Costa (Mandado de prisão por lesão corporal)
  • Antônio Máximo Luciano (mandado de prisão por furto)
  • Lucas Gomes de Souza (mandado de prisão por tráfico de drogas)
  • Jerri Dione Almeida Souza (mandado de prisão por resistência)
  • Edneia Pereira da Silva (mandado de prisão por tráfico de drogas)
  • Rosilene Cordeiro Pereira (mandado de prisão por furto)
  • Yure dos Santos Barboza (mandado de prisão por tráfico de drogas)
  • Luciel Matos Cruz (mandado de prisão por tráfico de drogas)
  • Wladson da Rós (mandado de prisão por incêndio)
  • Fagner Antônio Silva (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)

Foto 2:

  • Bryan Lyrio Deolindo (mandado de prisão por tráfico de drogas)
  • Antônio Gonçalves de Jesus (mandado de prisão por tentativa de homicídio)
  • Gustavo Carvalho da Silva (mandado de prisão por furto)
  • Florentino Constantino (mandado de prisão por estupro)
  • Geraldo dos Santos (mandado de prisão por lesão corporal - Maria da Penha)
  • Simonete Nogueira Passos (mandado de prisão por pensão alimentícia)
  • Cloves Porto de Oliveira (mandado de prisão por furto)
  • Cláudio Gomes (mandado de prisão por estupro)
  • Miguel Pereira Mendes (mandado de prisão por estupro)
  • Wemerson Barbosa de Souza (mandado de prisão por homicídio)
  • Núbia Carla Coutinho (mandado de prisão por falsificação de documentos)
Qualquer cidadão que tiver informações sobre o paradeiro dos investigados pode auxiliar o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar. No site do disque denúncia também é possível fazer denúncias, além de enviar fotos e vídeos para a polícia.

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