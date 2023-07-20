Operação Deep Cash prende foragidos por traficar drogas entre MT e ES

Operação prende envolvidos em tráfico de drogas entre Mato Grosso e ES Crédito: Polícia Federal

Operação Deep Cash. Três foragidos da Justiça por tráfico de drogas entre Mato Grosso e o Espírito Santo foram presos, na última quarta-feira (19), pela Força-Tarefa de Segurança Pública capixaba. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guarapari e cumpridos durante a

O principal alvo, um homem de 45 anos, foi preso na cidade de Iúna, no Sul capixaba, onde passava férias com a família e amigos. Segundo as investigações, ele seria responsável pelo fornecimento de drogas ao Espírito Santo e a vinda dele ao Estado serviria para planejar novas entregas de entorpecentes com comparsas locais. Não foi informado pela Polícia Federal de qual Estado o homem veio.

Em agosto de 2021 foram encontrados com esse homem R$ 410 mil em espécie na cidade de Aracruz , na Região Norte, em abordagem policial na BR 101. Na ocasião, ele se manteve em silêncio e não explicou a origem do dinheiro.

Operação prende envolvidos em tráfico de drogas entre Mato Grosso e ES Crédito: Polícia Federal

Foram também cumpridos outros dois mandados de prisão de outros dois homens, com idades de 30 e 33 anos. O primeiro foi preso na cidade de Confresa, no Mato Grosso, com o apoio da Polícia Civil mato-grossense. O segundo já estava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana. Ele foi notificado de outro mandado e deve cumprir outra pena no mesmo local que já se encontra.

O preso no Mato Grosso é apontado como um dos transportadores da droga e responsável pelos arranjos na ocultação dos entorpecentes, além de providenciar cargas de produtos legalizados no intuito de dissimular a carga ilegal e dificultar qualquer ação fiscalizatória. Com ele foram apreendidas anotações de controle do tráfico, cheques, celular, notebook e uma espingarda calibre 28 com 12 munições intactas.

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, com o objetivo de localizar drogas, armas e dinheiro proveniente dos crimes praticados pelos acusados.

A operação foi batizada com o nome de Deep Cash por ter como principal alvo o responsável por esconder os recursos financeiros provenientes dos crimes cometidos pelo grupo. Agora, as investigações prosseguem para tentar localizar e retirar de circulação todos os integrantes da organização.