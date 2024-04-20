Motociclista morre após bater de frente com carro em Nova Venécia

Um motociclista, identificado como Uendel Leonan Souza Costa, de 30 anos, morreu após bater de frente com um carro na Avenida Belo Horizonte, na região de Santa Luzia, em Nova Venécia , no final da noite de sexta-feira (19). A vítima não resistiu e foi a óbito no local do acidente.

No outro veículo, um Monza, estava um casal que, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ficou com ferimentos na cabeça e escoriações. O motorista do carro, de 26 anos, e a mulher que estava no carona, de 17, foram socorridos e levados a uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, Uendel seguia pela avenida no sentido São Mateus a Nova Venécia, quando ocorreu a colisão frontal. A moto dele foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio credenciado do Detran em Pinheiros por, de acordo com a PM, apresentar irregularidades administrativas. Ainda conforme a corporação, os ocupantes do carro foram atendidos no hospital e liberados.