Homem tenta matar a esposa com tiros no peito em Jerônimo Monteiro

Caso foi encaminhado para a Delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A PM informou que foi acionada para verificar a ocorrência de disparos. Durante o trajeto, os militares se depararam com um veículo Chevrolet Onix vermelho indo no sentido contrário, que estava socorrendo o homem. Uma das viaturas acompanhou o carro e a outra foi para o local do crime.

O indivíduo e a mulher foram encaminhados inicialmente para um pronto-socorro no município. O médico plantonista informou à PM que a mulher sofreu duas perfurações na região do peito. Depois disso, ambos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital em Cachoeiro.

Na unidade, uma testemunha disse aos policiais que ouviu da casa do vizinho vários e encontrou o comerciante caído no chão, sangrando, e com uma arma na mão. Outras pessoas relataram aos agentes que ele também havia disparado contra a companheira antes de tentar se matar. Ninguém soube falar sobre o que teria motivado o crime.

No local dos disparos, não havia mais nenhuma pessoa envolvida. Lá, a corporação encontrou um revólver calibre 32, que foi apreendido, além de cinco munições deflagradas e uma intacta.

A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que o casal estava junto há 15 anos. No endereço onde o caso aconteceu, na tarde deste sábado (20), ninguém quis gravar entrevista. No hospital onde os dois estão internados, uma familiar da vítima contou o que aconteceu para o repórter Gustavo Ribeiro.

"Por volta de 20h15, tínhamos acabado de deitar na cama quando escutamos um barulho. Pensamos que era “bombinha”. Mas quando veio o segundo e o terceiro tiro, aí foi possível escutar ela gritando por socorro, dizendo que foi baleada. Ninguém sabe a motivação, porque quando brigam costumamos escutar e depois conversar com eles para acalmar a situação. Mas dessa vez não teve briga, não teve gritaria, só os disparos", disse a parente.

Ela comentou também sobre o estado de saúde da mulher e do homem. "Os médicos falaram que ela está em risco porque perdeu bastante sangue, mas que está bem. Tiraram a bala alojada do tórax. Há uma que está na cabeça e que o médico vai ver ainda o melhor recurso para ajudá-la. O marido dela está mais estável do que ela. Ele levanta, ele olha, mas está nervoso. Amarraram ele (na cama), mas ele está bem. Se você conversa, ele te entende", afirmou.

Ainda nesta tarde, o filho da mulher fez um post nas redes sociais dela afirmando que a mãe está bem e em estado estável.

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhado ao presídio assim que receber alta médica. E disse ainda que a assessoria não dispõe de boletins médicos.