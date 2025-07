Norte do ES

Após 61 dias sem homicídios, Aracruz registra assassinato de adolescente

Testemunhas relataram para a PM que quatro suspeitos passaram pela localidade, vindos de outro bairro, e atiraram diversas vezes contra a vítima

Um adolescente de 15 anos foi morto com vários tiros na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (24). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Gabriel Brito Mendes Andrade chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos. O crime põe fim a uma sequência de 61 dias sem homicídios no município, de acordo com dados da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da região.>