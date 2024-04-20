Homem agride a companheira e põe fogo na própria casa no Sul do ES

Aos policiais, a vítima ainda contou que, durante a discussão, o companheiro ficou bastante agressivo e ameaçou atear fogo na casa. Ao tentar impedi-lo, o suspeito a agrediu com um soco. A mulher então saiu da residência com a filha de apenas sete meses. Após isso, o homem ateou fogo no quarto da casa.