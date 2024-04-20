Homem agride a companheira e põe fogo na própria casa no Sul do ES

Um homem ateou fogo na própria residência após agredir a companheira, de 24 anos, com um soco, no bairro Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). A mulher relatou à Polícia Militar que discutiu com o companheiro porque ele estava usando entorpecentes.
Aos policiais, a vítima ainda contou que, durante a discussão, o companheiro ficou bastante agressivo e ameaçou atear fogo na casa. Ao tentar impedi-lo, o suspeito a agrediu com um soco. A mulher então saiu da residência com a filha de apenas sete meses. Após isso, o homem ateou fogo no quarto da casa.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater as chamas. A mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Marbrasa. O suspeito fugiu do local.