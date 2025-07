Norte do ES

Polícia Civil faz operação contra tráfico de drogas em Sooretama

Até o momento, oito suspeitos foram presos; segundo delegado Fabrício Lucindo, alvos são "extremamente violentos"

Oito pessoas suspeitas de crimes relacionados ao tráfico de drogas foram presas durante a Operação Força Total, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Civil, armas utilizadas por criminosos também foram localizadas e apreendidas. As ações tiveram início durante a madrugada e continuam em andamento com o objetivo de cumprir ordens judiciais, com o apoio da aeronave Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). >