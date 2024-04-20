Casagrande vai anunciar reajuste dos servidores até 1° de maio

O governador Renato Casagrande vai anunciar o percentual do reajuste salarial dos servidores estaduais até o dia 1º de maio. A equipe técnica do governo está analisando o desempenho das receitas e despesas antes de bater o martelo. No ano passado, o ajuste foi de 5%, bem próximo da infação (IPCA) registrada no acumulado de 2022 (5,79%). Em 2023, o IPCA ficou em 4,62%.
As turbulências das últimas semanas na economia, causadas pela instabilidade externa e pela redução da confiança do mercado no compromisso fiscal do governo federal, não devem interferir na decisão do governador. Só no Executivo estadual são 95 mil profissionais impactados - efetivos, comissionados, designação temporária, aposentados e pensionistas. Os demais poderes - Judiciário e Legislativo - têm autonomia, mas costumam seguir a definição do Executivo.