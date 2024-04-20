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Serviço público

Casagrande vai anunciar reajuste dos servidores até 1° de maio

As turbulências das últimas semanas na economia, causadas pela instabilidade externa e pela redução da confiança no compromisso fiscal do governo federal, não devem interferir

Públicado em 

20 abr 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Renato Casagrande, governador do Espirito Santo
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande vai anunciar o percentual do reajuste salarial dos servidores estaduais até o dia 1º de maio. A equipe técnica do governo está analisando o desempenho das receitas e despesas antes de bater o martelo. No ano passado, o ajuste foi de 5%, bem próximo da infação (IPCA) registrada no acumulado de 2022 (5,79%). Em 2023, o IPCA ficou em 4,62%.
As turbulências das últimas semanas na economia, causadas pela instabilidade externa e pela redução da confiança do mercado no compromisso fiscal do governo federal, não devem interferir na decisão do governador. Só no Executivo estadual são 95 mil profissionais impactados - efetivos, comissionados, designação temporária, aposentados e pensionistas. Os demais poderes - Judiciário e Legislativo - têm autonomia, mas costumam seguir a definição do Executivo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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