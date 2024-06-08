Motorista embriagado e sem CNH invade loja de veículos em Cariacica

"No interior do veículo encontrava-se a esposa do homem, e também proprietária do automóvel. No acidente, sete veículos e duas portas de aço, além da estrutura de uma parede interna do estabelecimento foram danificados. O condutor e a esposa, de 50 anos, foram conduzidos à 4ª Regional de Cariacica", completou a Polícia Militar.