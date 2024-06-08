Vans clandestinas que transportavam alunos de escola da Ufes são apreendidas

A identificação das vans escolares ocorreu após levantamentos do Detran. Os veículos foram removidos para pátio autorizado e só poderão voltar para as mãos dos proprietários após a regularização das multas e demais pendências, de acordo com a Guarda. Uma terceira van também foi abordada, mas não foi apreendida.

O coordenador do Grupamento Tático Operacional (GTO) Charles De Marchi, que participou da ação, alertou sobre o perigo de conduzir vans sem autorização. "São pessoas que não foram capacitadas para realizar esse transporte e acabam expondo os alunos no trânsito. Também é perigoso pois, caso haja um acidente, meninos e meninas estarão à mercê de alguém que não foi treinado para atuar da melhor forma nesses casos", explica.