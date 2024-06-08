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Situação irregular

Vans clandestinas que transportavam alunos de escola da Ufes são apreendidas

Segundo a Guarda de Vitória, os veículos não possuíam a autorização necessária para servirem de transporte escolar e, por isso, foram removidos para pátio autorizado
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

08 jun 2024 às 15:38

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 15:38

As vans faziam, diariamente, o trajeto Vitória-Serra, transportando crianças que estudam na escola localizada dentro da Ufes.
As vans faziam, diariamente, o transporte de alunos que estudam na escola localizada dentro da Ufes. Crédito: Guarda Municipal/Divulgação
Duas vans escolares clandestinas foram apreendidas em Jardim da Penha, em Vitória, nesta sexta-feira (7). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os veículos não possuíam a autorização necessária para servirem de transporte escolar e o licenciamento era irregular. Além disso, os condutores não possuíam a devida autorização para conduzirem as vans.
A ação foi realizada pela corporação municipal em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Os veículos transportavam, durante a semana, alunos da escola de ensino fundamental localizada dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O trajeto feito pelos condutores era sentido Vitória-Serra.

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Transporte escolar: como saber se veículo e motorista estão regularizados

A identificação das vans escolares ocorreu após levantamentos do Detran. Os veículos foram removidos para pátio autorizado e só poderão voltar para as mãos dos proprietários após a regularização das multas e demais pendências, de acordo com a Guarda. Uma terceira van também foi abordada, mas não foi apreendida.
O coordenador do Grupamento Tático Operacional (GTO) Charles De Marchi, que participou da ação, alertou sobre o perigo de conduzir vans sem autorização. "São pessoas que não foram capacitadas para realizar esse transporte e acabam expondo os alunos no trânsito. Também é perigoso pois, caso haja um acidente, meninos e meninas estarão à mercê de alguém que não foi treinado para atuar da melhor forma nesses casos", explica.

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