Motociclista morre em acidente com caminhonete na ES 257 em Aracruz

Ainda segundo a PM, o condutor da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou a Polícia Civil.