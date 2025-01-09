Motociclista morre após tentativa de ultrapassagem em BR no Sul do ES

Em seguida, ainda segundo relato do motorista da caminhonete à PM, o condutor da moto se desequilibrou, invadiu a contramão de direção e colidiu de frente em um caminhão que vinha em sentido contrário. O Samu foi acionado e o motociclista, de 32 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro do município. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu. A moto estava com o licenciamento em atraso e foi guinchada. Os condutores envolvidos realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo.