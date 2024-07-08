Motociclista fica ferido em acidente com carro em estrada de Vila Pavão

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e um carro em uma estrada na localidade de Todos os Santos, na zona rural de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (7). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o pai da vítima relatou para os policiais que o filho estava bem e, segundo o condutor do outro veículo envolvido, estava consciente.
O motorista do carro, um Chevrolet Tracker cinza, que é natural dos Estados Unidos, permaneceu no local e tomou as medidas necessárias para o socorro à vítima. Ele contou para os militares que seguia pela estrada, enquanto o motociclista estava no acostamento, e relatou que, de repente, a moto fez uma conversão para contornar a pista, e não conseguiu evitar a batida.
O motociclista foi socorrido por pessoas e encaminhado para um local que não foi informado aos militares. O pai dele foi até o local para recolher a moto e conversou com os policiais sobre o estado de saúde do filho.
Segundo a PM, o motorista foi conduzido para o Departamento da PM de Vila Pavão, onde fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.