Motociclista fica ferido em acidente com carro em estrada de Vila Pavão

Foto mostra como ficaram veículos após acidente na zona rural de Vila Pavão Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e um carro em uma estrada na localidade de Todos os Santos, na zona rural de Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde de domingo (7). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o pai da vítima relatou para os policiais que o filho estava bem e, segundo o condutor do outro veículo envolvido, estava consciente.

O motorista do carro, um Chevrolet Tracker cinza, que é natural dos Estados Unidos, permaneceu no local e tomou as medidas necessárias para o socorro à vítima. Ele contou para os militares que seguia pela estrada, enquanto o motociclista estava no acostamento, e relatou que, de repente, a moto fez uma conversão para contornar a pista, e não conseguiu evitar a batida.

O motociclista foi socorrido por pessoas e encaminhado para um local que não foi informado aos militares. O pai dele foi até o local para recolher a moto e conversou com os policiais sobre o estado de saúde do filho.