Motociclista fica ferida após colidir de frente com caminhonete em Jaguaré

Os policiais localizaram o condutor da caminhonete no local. Ele relatou que seguia pela rodovia, sentido de Jaguaré para a BR 101, quando, segundo ele, a motociclista – que seguia no sentido oposto – tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com o veículo. Ele disse que tentou desviar para o acostamento, mas não foi possível evitar o impacto. O motorista foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.