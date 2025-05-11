Motociclista é encontrado morto à margem de rodovia em Castelo

De acordo com a Polícia Militar, a ambulância do Samu foi acionada e confirmou a morte do homem. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Castelo.