Criança e mais 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 482 em Cachoeiro

A Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o carro bateu na traseira do caminhão e capotou em seguida. O Corpo de Bombeiros disse que realizou o resgate das quatro pessoas que estavam no carro: o motorista, duas mulheres e uma criança. Segundo a corporação, todos apresentaram ferimentos leves. >

Os três adultos feridos foram encaminhados, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, e a criança foi levada ao Hospital Infantil Francisco de Assis. O condutor do caminhão não ficou ferido. A via não precisou ser interditada por conta do acidente.>