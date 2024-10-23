Motociclista é arremessado ao colidir com carro em acidente em Jaguaré

O momento do acidente foi registrado por câmeras de segurança. Na gravação ( vídeo acima ) é possível ver que, com o impacto da colisão, Edmilson foi arremessado da moto e o capacete se soltou da cabeça dele durante a queda.

Segundo a família de Edmilson, ele teve quatro fraturas na região da coluna e outra na bacia. Ele recebeu alta médica nesta terça-feira (22), mas deve ficar pelo menos dois meses em casa para se recuperar. Ainda será analisada a necessidade de passar por procedimento cirúrgico.