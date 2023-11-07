Moto bate em carro, motociclista cai e acaba atropelada por caminhão no ES

A mulher foi atingida e projetada para o lado oposto da pista e, em seguida, atropelada por um caminhão.

Ainda de acordo com a ocorrência policial, a motociclista foi socorrida pelo Samu/192 e foi internada em estado de saúde estável. Os outros condutores (do caminhão e do carro) foram submetidos ao teste do bafômetro, que atestou negativo.