Moto bate em carro, motociclista cai e acaba atropelada por caminhão no ES

Uma motociclista foi socorrida ao hospital após ser atropelada por um caminhão no distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (7). Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que trafegava pela rua Atílio Vivacqua quando a porta de um carro que estava estacionado se abriu.
A mulher foi atingida e projetada para o lado oposto da pista e, em seguida, atropelada por um caminhão.
Ainda de acordo com a ocorrência policial, a motociclista foi socorrida pelo Samu/192 e foi internada em estado de saúde estável. Os outros condutores (do caminhão e do carro) foram submetidos ao teste do bafômetro, que atestou negativo.