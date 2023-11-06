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Bairro Belvedere

Trânsito na BR 101 é totalmente liberado após protesto na Serra

Moradores alegam que Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) desligou linhas do Sistema Transcol na comunidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 nov 2023 às 07:07

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 07:07

Moradores do bairro Belvedere, na Serra, realizam uma manifestação, na manhã desta segunda-feira (6), no km 253 da BR 101, contra o cancelamento de linhas de ônibus do Sistema Transcol pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES). Os dois sentidos da rodovia ficaram fechados até as 8h15. Segundo a PRF, a partir desse horário, o trânsito começou a fluir no sistema pare e siga. Às 8h38, a pista foi totalmente liberada. 
"Estamos reivindicando nosso ônibus. Já tivemos várias reuniões com a Ceturb e fomos enrolados. Chegou a um ponto que a população não resiste. Esta manifestação não era para acontecer na BR 101, porque a gente sabe que aqui passa muitos caminhoneiros, ambulâncias. A gente ia fazer dentro da comunidade. A gente é pagador de impostos, sabemos do nosso direito, está na Constituição. É uma manifestação pacífica, queremos uma linha própria, com ponto final em Belvedere, e que voltem todos os horários que tiraram da gente na pandemia", contou uma moradora à reportagem da TV Gazeta.
Em nota, a Ceturb-ES informou que vai se reunir ainda pela manhã com a associação de moradores para ouvir as reivindicações. "Nenhuma das linhas deixou de passar em Belvedere, mas houve uma otimização de horários para atender trabalhadores e moradores de outras comunidades", afirmou. 

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