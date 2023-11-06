Trânsito na BR 101 é totalmente liberado após protesto na Serra

"Estamos reivindicando nosso ônibus. Já tivemos várias reuniões com a Ceturb e fomos enrolados. Chegou a um ponto que a população não resiste. Esta manifestação não era para acontecer na BR 101, porque a gente sabe que aqui passa muitos caminhoneiros, ambulâncias. A gente ia fazer dentro da comunidade. A gente é pagador de impostos, sabemos do nosso direito, está na Constituição. É uma manifestação pacífica, queremos uma linha própria, com ponto final em Belvedere, e que voltem todos os horários que tiraram da gente na pandemia", contou uma moradora à reportagem da TV Gazeta.