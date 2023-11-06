Trânsito na BR 101 é totalmente liberado após protesto na Serra

Moradores do bairro Belvedere, na Serra, realizam uma manifestação, na manhã desta segunda-feira (6), no km 253 da BR 101, contra o cancelamento de linhas de ônibus do Sistema Transcol pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES). Os dois sentidos da rodovia ficaram fechados até as 8h15. Segundo a PRF, a partir desse horário, o trânsito começou a fluir no sistema pare e siga. Às 8h38, a pista foi totalmente liberada.
"Estamos reivindicando nosso ônibus. Já tivemos várias reuniões com a Ceturb e fomos enrolados. Chegou a um ponto que a população não resiste. Esta manifestação não era para acontecer na BR 101, porque a gente sabe que aqui passa muitos caminhoneiros, ambulâncias. A gente ia fazer dentro da comunidade. A gente é pagador de impostos, sabemos do nosso direito, está na Constituição. É uma manifestação pacífica, queremos uma linha própria, com ponto final em Belvedere, e que voltem todos os horários que tiraram da gente na pandemia", contou uma moradora à reportagem da TV Gazeta.
Em nota, a Ceturb-ES informou que vai se reunir ainda pela manhã com a associação de moradores para ouvir as reivindicações. "Nenhuma das linhas deixou de passar em Belvedere, mas houve uma otimização de horários para atender trabalhadores e moradores de outras comunidades", afirmou.