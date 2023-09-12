Morre jovem que bateu com moto na parede de loja em Guaçuí

O motociclista de 18 anos que ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite de quinta-feira (7) na Avenida José de Alexandre, Centro de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo, morreu nesta terça-feira (12). A morte de Gabriel Ribeiro Lourenço foi confirmada pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde o jovem estava internado.
Gabriel foi socorrido na noite em que ocorreu o acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim em virtude da gravidade. Ele ficou internado na UTI.
Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o momento exato do acidente, após o jovem perder o controle ao passar por uma lombada. Ele se desequilibra e bate contra a parede de uma loja de tintas.
Segundo informações da Polícia Militar, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto foi encaminhada para um pátio, pois estava com o licenciamento em atraso desde 2012.