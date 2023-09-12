Morre jovem que bateu com moto na parede de loja em Guaçuí

Gabriel foi socorrido na noite em que ocorreu o acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim em virtude da gravidade. Ele ficou internado na UTI.

Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o momento exato do acidente, após o jovem perder o controle ao passar por uma lombada. Ele se desequilibra e bate contra a parede de uma loja de tintas.