Jovem sem CNH sofre grave acidente de moto em Guaçuí

À esquerda, a moto envolvida no acidente. Á direita, parede onde vítima foi arremessada Crédito: Leitor| A Gazeta

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite de quinta-feira (7) na Avenida José de Alexandre, Centro de Guaçuí , no Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria perdido o controle e bateu contra a parede de um imóvel.

O acidente ocorreu por volta das 20h e chamou a atenção de moradores. O piloto, de 18 anos, teria perdido o controle da moto após passar por uma faixa elevada. Segundo a PM, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada diretamente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, em virtude da gravidade. Populares disseram à polícia que a vítima transitava em velocidade acima do permitido na via.