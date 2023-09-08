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Caparaó

Jovem sem CNH sofre grave acidente de moto em Guaçuí

Segundo populares, a vítima de 18 anos trafegava em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 set 2023 às 09:46

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 09:46

Motociclista bate em parede após perder o controle em Guaçuí
À esquerda, a moto envolvida no acidente. Á direita, parede onde vítima foi arremessada Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na noite de quinta-feira (7) na Avenida José de Alexandre, Centro de Guaçuí, no Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria perdido o controle e bateu contra a parede de um imóvel.
O acidente ocorreu por volta das 20h e chamou a atenção de moradores. O piloto, de 18 anos, teria perdido o controle da moto após passar por uma faixa elevada. Segundo a PM, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada diretamente para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, em virtude da gravidade. Populares disseram à polícia que a vítima transitava em velocidade acima do permitido na via.
A polícia removeu a moto do local e a encaminhou para um pátio, pois estava com o licenciamento em atraso desde de 2012.

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