'Cavado' deve causar ventos de até 74 km/h entre RJ e ES, alerta Marinha

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h entre Araruama, no Rio de Janeiro, e Vitória, capital do Espírito Santo, nesta semana, entre a tarde de quarta-feira (13) e a noite de quinta-feira (14). O órgão explicou que os ventos serão provocados por instabilidades atmosféricas associadas a um prolongamento de áreas de predomínio de baixas pressões, fenômeno chamado de "cavado". Esse sistema está sobre o Sul do Brasil e tem provocado fortes chuvas na região.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, cavado é o nome técnico que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.
A passagem de um cavado pode causar muita instabilidade e chuvas fortes, dependendo das condições de umidade e temperatura. Em regiões onde há essa condição de ventos, pode ocorrer concentração de calor e de umidade, além de mais chuva que a passagem de uma frente fria.
A diferença entre um cavado e uma frente fria é que, além de ser formada por um cavado, a frente fria também carrega uma massa de ar polar. O contrário, no entanto, não ocorre. Após a passagem de um cavado, o tempo não muda, pois um cavado não carrega o ar frio vindo dos polos.