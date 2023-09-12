'Cavado' deve causar ventos de até 74 km/h entre RJ e ES, alerta Marinha

Ventos fortes na Praia de Camburi em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h entre Araruama, no Rio de Janeiro , e Vitória , capital do Espírito Santo , nesta semana, entre a tarde de quarta-feira (13) e a noite de quinta-feira (14). O órgão explicou que os ventos serão provocados por instabilidades atmosféricas associadas a um prolongamento de áreas de predomínio de baixas pressões, fenômeno chamado de "cavado". Esse sistema está sobre o Sul do Brasil e tem provocado fortes chuvas na região.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, cavado é o nome técnico que se dá a uma região na atmosfera onde ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul e onde há também uma tendência à queda da pressão atmosférica.

A passagem de um cavado pode causar muita instabilidade e chuvas fortes, dependendo das condições de umidade e temperatura. Em regiões onde há essa condição de ventos, pode ocorrer concentração de calor e de umidade, além de mais chuva que a passagem de uma frente fria.