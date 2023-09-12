O que é o ‘cavado’ que pode  provocar ventos de até 74 km/h entre RJ e ES

Linhas tracejadas em marrom são os cavados que atuam sobre a América Latina e o litoral brasileiro Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , dentre os vários termos específicos utilizados na ciência meteorológica, o cavado por definição é uma área de baixa pressão atmosférica alongada em relação ao seu entorno e no mesmo nível de altitude.

Uma área de baixa pressão é representada pela letra B e está associada geralmente ao tempo instável com pancadas de chuva e trovoadas. A de alta pressão é representada pela letra A e está relacionada a calmaria e ao tempo estável.

Em resumo, um cavado representa uma área de baixa pressão e geralmente causa tempo muito instável sobre a região de atuação.

Mas vai chover entre RJ e ES?

O alerta da Marinha dá conta que de a ventania vai atingir o trecho litorâneo entre Araruama, no Rio de Janeiro, e Vitória, capital do Espírito Santo. O Inmet explica que, mesmo com a capacidade de provocar chuva, o cavado que vai atuar nessas localidades, não deve trazer precipitações.