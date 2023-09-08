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Ajuda

Governo federal vai enviar 20 mil cestas de alimentos ao Rio Grande do Sul

Também foi criada uma sala de situação permanente para monitorar situação do Estado, atingido por um ciclone que causou ao menos 41 mortes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2023 às 15:35

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 15:35

Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul
Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto e Gustavo Mansur / Palácio Piratini
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que ocupa a Presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva está fora do país para a reunião do G20 na Índia, afirmou nesta sexta-feira (8) que o governo federal enviará 20 mil cestas de alimentos ao Rio Grande do Sul, com as primeiras 5 mil chegando no domingo.
Também foi criada uma sala de situação permanente para monitorar e discutir a situação do Estado, que sobre com a devastação causada por um ciclone que atingiu municípios gaúchos e causou ao menos 41 mortes.
Haverá uma ajuda federal de R$ 800 para os municípios por pessoa desabrigada. Alckmin também citou o envio de kits de medicamentos para atender 15 mil pessoas, entre outras medidas.

Cidades do Rio Grande do Sul foram devastadas após ciclone

Segundo o vice-presidente, Marinha e Exército forneceram botes para o governo do Estado, além de 8 helicópteros das Forças Armadas.
São 450 militares trabalhando para mitigar os efeitos das chuvas no local, disse Alckmin.
O ministro da Secretaria de Comunicação, o gaúcho Paulo Pimenta, disse que ainda não há estimativa de valor para a soma das medidas anunciadas.
Alckmin e Pimenta falaram a jornalistas no Palácio do Planalto ao lado dos ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).
Antes, eles tiveram reunião com outros ministros para discutir as ações. Uma nova reunião do tipo deve ser realizada ainda nesta sexta.

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