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Tragédia

Entidade rebate Eduardo Leite e diz que alertou sobre chuvas no Sul

Governador afirmou que o volume de 300 mm de chuva não foi previsto anteriormente. MetSul resgatou previsões dos dias anteriores às chuvas, que alertavam para volumes "sem precedentes"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2023 às 13:57

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 13:57

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A MetSul, uma entidade meteorológica do Rio Grande do Sul, rebateu o governador do estado, Eduardo Leite (RS), e disse que as chuvas extremas que atingiram o Sul do Brasil foram previstas e alertadas.
A MetSul resgatou previsões dos dias anteriores às chuvas, que alertavam para volumes "excepcionais" e "sem precedentes". A entidade afirmou que eles foram os únicos entes de meteorologia a identificar a possibilidade.
A entidade rebateu declarações de Leite à GloboNews — que geraram discussão com o jornalista André Trigueiro. O governador afirmou que o volume de 300 mm de chuva não foi previsto anteriormente e questionou Trigueiro se ele tentava culpabilizá-lo pela tragédia, que já deixou 39 mortos no RS.
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visita a cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pelas chuvas
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visita a cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pelas chuvas Crédito: Mauricio Tonetto / Palácio Piratini
A declaração do governador sobre a imprecisão dos "modelos matemáticos" coloca o trabalho da meteorologia em xeque, afirmou a entidade.
Previsões da MetSul alertavam para até 500 mm de chuva, mas a Defesa Civil tinha outro entendimento. Em comunicado emitido na semana passada, a Defesa Civil gaúcha havia alertado para "temporais isolados" com o volume máximo de 100 mm a ser atingido na segunda-feira (4).

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"Os modelos, assim, anteciparam os volumes de chuva. A gravidade do que se avizinhava já era conhecida muitos dias antes. A ciência meteorológica cumpriu o seu papel", afirma nota da MetSul.
A entidade ressalta apoio ao trabalho do governo para o resgate das vítimas. "Não era nosso desejo emitir essa nota neste momento de calamidade estadual, mas os esclarecimentos são devidos à sociedade gaúcha", diz o texto.

Calamidade pública

O governador decretou estado de calamidade pública após fazer um sobrevoo na região na tarde da quarta-feira (6). O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e contempla 79 municípios.
É a maior tragédia decorrente de um evento climático na história do Rio Grande do Sul, informou Leite.

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