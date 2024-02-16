Menina que sofreu mais de 500 picadas de abelhas no ES recebe alta

A equipe do hospital comemorou a alta médica de Alice. "Todos os profissionais envolvidos solidarizam-se com a família de Alice e celebram a notícia positiva da sua alta hospitalar. Durante seu período sob nossos cuidados, Alice recebeu medicações e tratamentos especializados que desempenharam um papel crucial em sua recuperação após as picadas de abelhas. Além do suporte médico, a equipe dedicou atenção aos familiares, oferecendo apoio psicológico para ajudá-los a lidar com a situação", diz trecho da nota emitida.