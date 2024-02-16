Submetralhadora caseira com alta capacidade de tiros é apreendida em Linhares

A ação foi realizada durante patrulhamento na Avenida Capitão José Maria. Em buscas pessoais, os agentes encontraram a arma no interior de uma bolsa. Além disso, também foram apreendidos um carregador, oito munições calibre .9mm e R$ 50,00. O material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares.

"Os indivíduos maiores de idade foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. As duas adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, as adolescentes foram reintegradas à família", finalizou a PC.