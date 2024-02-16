Trecho da BR 259 em Colatina será parcialmente interditado para obras

Segundo o DNIT, os trabalhos serão realizados em duas fases. A primeira impactará o tráfego no sentido Colatina, com a interdição de uma das pistas, com duração estimada de duas semanas. A segunda envolverá a construção do novo bueiro, o que vai resultar na interdição de uma das faixas, com previsão de mais duas semanas. Os serviços serão realizados das 7h às 18h.