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Norte do ES

Acidente em Montanha: menina sofreu mais de 500 picadas de abelhas

Informação foi repassada pelo pai de Alice, o enfermeiro Celso Ruela Albino, à reportagem da TV Gazeta; Alice Soares Balbino foi a única sobrevivente do acidente que deixou duas pessoas mortas na ES 130

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:52

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

14 fev 2024 às 11:52
Alice Soares Balbino foi atacada por abelhas após acidente de carro cair de ribanceira em Montanha
Alice Soares Balbino foi atacada por abelhas após carro cair de ribanceira em Montanha Crédito: Acervo pessoal
A pequena Alice Soares Albino, única sobrevivente do acidente que deixou duas pessoas mortas na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (11), levou mais de 500 picadas por abelhas. A informação foi repassada pelo pai da menina, o enfermeiro Celso Ruela Albino, à reportagem da TV Gazeta
Alice, de apenas 9 anos, estava em um veículo com o bisavô Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, e o motorista José Pereira Novais, de 77 anos, quando o condutor perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. José foi a óbito no local do acidente e Paulo teve a morte confirmada na última segunda-feira (12).
Além dos ferimentos causados pelo acidente, Alice ainda foi atacada por um enxame. Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local do fato, os militares avistaram a menina sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelos insetos. Havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.
"Como a criança possuía cabelos longos, estes estavam cheios de abelhas. Até que uma testemunha teve a brilhante ideia de jogar barro nas cabelos da menina, ato que diminuiu os ataques"
Boletim | Polícia Militar - 2024-02-11T00:00:00Z
Segundo a mãe da menina, a personal Renata Soares Santos, em dois dias foram retirados 95 ferrões da cabeça de Alice com uma pinça. A maior incidência de picadas foi na região das costas da criança. 
"A enfermeira e eu tiramos 95 ferrões só da cabecinha dela com a pinça entre domingo e terça-feira. Nas costas dela houve a maior incidência de picadas, pois no desespero ela tirou a blusa", disse a mãe da menina. 
Enxame de abelhas que picou a menina e o bisavô (à esquerda); ribanceira a qual o carro caiu (à direita)
Enxame de abelhas que picou a menina e o bisavô (à esquerda); ribanceira a qual o carro caiu (à direita) Crédito: Leitor A Gazeta
Segundo Renata, Alice segue internada no hospital em Colatina e ainda precisará de acompanhamento médico devido ao ataque do enxame. 

O acidente

José Pereira Novais, de 77 anos, Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, morreram em um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Alice Soares Albino, de 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo e ficou ferida. 
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, José, que dirigia o veículo, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. O corpo dele foi encontrado fora do veículo e o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
No dia seguinte ao acidente, a Polícia Civil confirmou a morte de Paulo. Ele havia sido encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.
Paulo Soares Ribeiro (à esquerda) e José Pereira Novais (à direita) foram as vítimas do acidente em Montanha
Paulo Soares Ribeiro (à esquerda) e José Pereira Novais (à direita) foram as vítimas do acidente em Montanha Crédito: Acervo pessoal
Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, Alice e o bisavô também foram atacados por um enxame de abelhas. No local, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelos insetos. Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. De acordo com a corporação, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.
A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina.

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