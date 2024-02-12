Morre segunda vítima de queda de carro em ribanceira, em Montanha

A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (12) a morte da segunda vítima de um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11) . Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, era passageiro no carro que caiu de uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. José Pereira Novais, de 77 anos, que conduzia o veículo, morreu no local do acidente.

Além das duas vítimas, uma criança de apenas 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo. Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, a menina e o bisavô também foram atacados por um enxame de abelhas.

Grave acidente foi registrado na ES 130, na zona rural de Montanha Crédito: Leitor A Gazeta

Conforme o boletim da PM, ao chegar no local do fato, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelas abelhas. Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. De acordo com a corporação, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.

A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina. A reportagem não conseguiu atualizações sobre o estado de saúde da menina.