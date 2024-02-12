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Norte do ES

Morre segunda vítima de queda de carro em ribanceira, em Montanha

Paulo Soares Ribeiro estava no carro que caiu de uma ribanceira de 15 metros; José Pereira Novais, que conduzia o veículo, morreu no local do acidente. Além deles, uma criança de 9 anos ficou ferida e ainda foi atacada por um enxame de abelhas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 17:00

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

12 fev 2024 às 17:00
A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (12) a morte da segunda vítima de um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, era passageiro no carro que caiu de uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. José Pereira Novais, de 77 anos, que conduzia o veículo, morreu no local do acidente. 
Além das duas vítimas, uma criança de apenas 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo. Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, a menina e o bisavô também foram atacados por um enxame de abelhas.
Grave acidente foi registrada na ES 130, na zona rural de Montanha
Grave acidente foi registrado na ES 130, na zona rural de Montanha Crédito: Leitor A Gazeta
Conforme o boletim da PM, ao chegar no local do fato, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelas abelhas. Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. De acordo com a corporação, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.
A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina. A reportagem não conseguiu atualizações sobre o estado de saúde da menina. 
Os corpos de José Pereira Novais e de Paulo Soares Ribeiro foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e, segundo a Polícia Civil, foram liberados nesta segunda-feira (12) pela família para sepultamento na cidade de Ponto Belo. 

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