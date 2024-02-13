"Minha filha é uma guerreira", diz mãe de menina atacada por abelhas

Única sobrevivente do acidente que deixou duas pessoas mortas na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde do último domingo (11), a pequena Alice Soares Albino, de apenas 9 anos, encontra-se fora de perigo. Foi o que afirmou a mãe da menina, a personal Renata Soares Santos, à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (13).
Alice estava em um veículo com o bisavô Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, e o motorista José Pereira Novais, de 77 anos, quando o condutor perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Segundo Renata, Paulo e José eram moradores de Ponto Belo e foram buscar a Alice em Pinheiros para passar um dia na casa dos avós.
José morreu no local do acidente e Paulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na segunda-feira (12). Alice, por sua vez, foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina, visto que, além dos ferimentos causados pelo acidente, a menina também foi atacada por um enxame de abelhas.
Segundo a PM, ao chegar no local do acidente, os militares avistaram a menina sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelos insetos. Conforme o boletim da corporação, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.
"A enfermeira e eu tiramos 95 ferrões só da cabecinha dela com a pinça entre domingo e hoje [terça-feira]. Nas costas dela houve a maior incidência de picadas, pois no desespero ela tirou a blusa"
Ainda de acordo com o boletim da PM, dois jovens que estavam no local do acidente ajudaram a socorrer Alice jogando barro nos cabelos da menina.
"Como a criança possuía cabelos longos, estes estavam cheios de abelhas. Até que uma testemunha teve a brilhante ideia de jogar barro nas cabelos da menina, ato que diminuiu os ataques", narrou a corporação no boletim de ocorrência.
Segundo Renata, Alice segue internada no hospital em Colatina e ainda precisará de acompanhamento médico por causa da quantidade de abelhas que a atingiu. Em uma postagem em uma rede social, a mãe comentou que a filha teve cerca de 300 picadas pelo inseto.
"Ela conseguiu subir a ribanceira e pedir ajuda, mesmo sendo atacada pelas abelhas. Minha filha é uma guerreira e logo sairá dessa", finalizou a mãe da menina.