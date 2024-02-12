Carro cai em ribanceira e deixa dois mortos e uma criança ferida no ES

Dois homens morreram e uma criança ficou ferida após um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha , no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do veículo, identificado como José Pereira Novais, de 77 anos, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. O corpo dele foi encontrado fora do veículo e o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (12) a morte da segunda vítima do acidente. Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.

Além das duas vítimas, uma criança de apenas 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo. Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, a menina e o bisavô também foram atacados por um enxame de abelhas.

De acordo com a PM, ao chegar no local do fato, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelas abelhas.

Grave acidente foi registrada na ES 130, na zona rural de Montanha Crédito: Leitor A Gazeta

Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. Conforme o boletim da PM, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça.

"Como a criança possuía cabelos longos, estes estavam cheios de abelhas. Até que uma testemunha teve a brilhante ideia de jogar barro nas cabelos da menina, ato que diminuiu os ataques", narrou a PM no boletim de ocorrência.

A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros da médica que estava de plantão. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina.

Os corpos de José Pereira Novais e de Paulo Soares Ribeiro foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e, segundo a Polícia Civil, foram liberados nesta segunda-feira (12) pela família para sepultamento na cidade de Ponto Belo.