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Montanha

Carro cai em ribanceira e deixa dois mortos e uma criança ferida no ES

Segundo a PM, além de sofrerem ferimentos causados pelo acidente, vítimas também foram atacadas por um enxame de abelhas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 11:07

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

12 fev 2024 às 11:07
Dois homens morreram e uma criança ficou ferida após um acidente na Rodovia ES 130, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do veículo, identificado como José Pereira Novais, de 77 anos, perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. O corpo dele foi encontrado fora do veículo e o óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (12) a morte da segunda vítima do acidente. Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. 
Além das duas vítimas, uma criança de apenas 9 anos, bisneta de Paulo, estava no interior do veículo. Segundo a Polícia Militar, além dos ferimentos causados pelo acidente, a menina e o bisavô também foram atacados por um enxame de abelhas.
De acordo com a PM, ao chegar no local do fato, os policiais avistaram a criança sentada no asfalto, debatendo-se em completo desespero, sendo atacada pelas abelhas. 
Grave acidente foi registrada na ES 130, na zona rural de Montanha
Grave acidente foi registrada na ES 130, na zona rural de Montanha Crédito: Leitor A Gazeta
Testemunhas pegaram a menina no colo e a levaram para as margens da rodovia, onde foi prestado socorro a ela. Conforme o boletim da PM, havia centenas de abelhas pelo corpo da criança, principalmente na cabeça. 
 "Como a criança possuía cabelos longos, estes estavam cheios de abelhas. Até que uma testemunha teve a brilhante ideia de jogar barro nas cabelos da menina, ato que diminuiu os ataques", narrou a PM no boletim de ocorrência. 
A menina, então, foi levada para a viatura, onde já se encontrava com os olhos totalmente inchados e desfalecendo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Montanha, onde recebeu os primeiros socorros da médica que estava de plantão. Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente de carro e pelo ataque das abelhas, a criança foi transferida em caráter emergencial para o Hospital Pediátrico de Colatina. 
Os corpos de José Pereira Novais e de Paulo Soares Ribeiro foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e, segundo a Polícia Civil, foram liberados nesta segunda-feira (12) pela família para sepultamento na cidade de Ponto Belo.

Atualização

12/02/2024 - 5:09
Versão original desta matéria informava apenas a morte de José Pereira Novais, de 77 anos. Após a publicação, a Polícia Militar confirmou a morte de Paulo Soares Ribeiro, de 96 anos. O título e o texto foram atualizados. 

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