Ataque de enxame

Trabalhador morre após sofrer picadas de abelhas em Nova Venécia

Vítima estava trabalhando na roça, arando a terra para a futura plantação de milho. Filho de Gilcemar também precisou de socorro, mas recebeu alta médica

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 19:31

Vinícius Lodi

Gilcemar tinha 50 anos e não resistiu ao ataque de abelhas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 50 anos morreu após ser picado por um enxame de abelhas na localidade de Guararema, no interior de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (8). A vítima, identificada como Gilcemar Strzepa, estava trabalhando na roça quando sofreu o ataque e faleceu em poucos minutos. O filho dele, de 15 anos, também sofreu picadas e precisou ser hospitalizado, mas recebeu alta médica.
Gilcemar é morador de Águia Branca, mas foi até Nova Venécia para prestar um serviço. Segundo a família de Gilcemar, ele estava arando a terra para a plantação de milho no momento do ataque. “Os irmãos dele tentaram socorrê-lo, mas tinha muita abelha. Ele já estava caído no chão. Tentaram jogar água. O Samu confirmou o óbito dele lá. O filho dele ainda tentou salvar o pai, mas viu que não seria possível e tentou se socorrer”, disse o agricultor Giovani Aloquio, tio da vítima.
De acordo com o tio, o trator que era dirigido pela vítima passou por cima de uma casa de abelhas, que estava escondida embaixo de uma tampa e ninguém sabia da existência do mesmo.
“Segundo as pessoas que foram lá, lá tinha uma caixa tampando uma bomba para servir de cobertura. Essas abelhas, que seriam de uma espécie perigosa, africana, vieram e fizeram uma colmeia. Só que ninguém sabia que tinha essa abelha, porque onde o trator passava, passava uns 4 metros distantes. É um local que sempre teve terra trabalhada, plantada. Ninguém sabia que tinham abelhas lá. Eu acho que devido ao barulho da máquina passando em volta, elas ficaram nervosas. E acho que na segunda ou terceira volta elas atacaram ele”, disse Aloquio.
O velório e enterro de Gilcemar aconteceu na tarde desta sexta-feira (9), na comunidade de Aparecidinha, em Águia Branca.
*Com informações da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste

VEJA TAMBÉM

Mistério em Linhares: buscas são encerradas e dona de farmácia segue desaparecida

Como a carreta passou por viaduto de 5,5m e derrubou passarela da mesma altura?

Ambulância é interceptada e paciente é levado por suspeitos em Cariacica

Homem assalta motociclista, dispara contra policiais e é preso em Muqui

Eco101 avalia método para reconstruir passarela que caiu em Linhares

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

