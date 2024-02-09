Homem assalta motociclista, dispara contra policiais e é preso em Muqui

Um homem de 21 anos foi preso após assaltar um motociclista e atirar contra policiais em Muqui, no Sul do Estado. O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (8) e, de acordo com a Polícia Militar, o suspeito disparou contra os militares enquanto tentava fugir com outro envolvido no crime.

O assalto foi registrado na Rodovia Ricardo Barbieri. A vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha enquanto retornava do trabalho. Os suspeitos o agrediram fisicamente, o ameaçaram com uma arma de fogo e exigiram que ele parasse, levando a motocicleta, a mochila e a carteira que continha documentos e dinheiro da vítima.

Segundo a PMES, a equipe localizou os suspeitos ainda na rodovia, mas os dois fugiram para uma área de matagal, dando disparos contra a guarnição. Apenas um dos envolvidos foi localizado e detido pelas equipes, sendo encaminhado, com material, para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.