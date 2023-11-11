Menina de 17 anos é morta a tiros em Vitória

Uma adolescente identificada como Agatha Moreira Ávila, de 17 anos, foi morta a tiros na noite de sexta-feira (10), no bairro Conquista, em Vitória. A jovem chegou a ser socorrida por familiares até o Pronto Atendimento de São Pedro, mas no local a equipe médica constatou o óbito da jovem.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até a manhã deste sábado (11), nenhum suspeito havia sido detido. O corpo de Agatha foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.