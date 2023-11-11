Vídeo: carro desgovernado atinge veículos e capota em acidente em Iúna

Um acidente impressionante foi registrado em Iúna, na região do Caparaó capixaba, na tarde de sexta-feira (10). Um carro desgovernado atingiu cinco veículos no Centro da cidade e acabou capotando. Uma câmera de monitoramento registrou tudo. Assista:
Segundo testemunhas, o motorista do veículo percorreu pelo menos 300 metros sem controle da direção. Ainda não há informações sobre o que pode ter acontecido, mas o condutor foi socorrido e levado para um hospital. O nome, idade e estado de saúde não foram divulgados.
O socorro
Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, viu o veículo capotado e o condutor preso às ferragens. O Samu/192 e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o socorro do condutor e encaminhá-lo a um hospital. Segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do bafômetro no motorista por conta do estado de saúde no qual foi socorrido. O veículo estava com documentação atrasada e foi realizada uma notificação administrativa.
'Boliche'
Segundo testemunhas, o veículo descontrolado (Troller) desceu a ladeira da Rua Desembargador Epaminondas do Amaral em alta velocidade e colidiu contra cinco veículos pelo trajeto — uma Hilux, um Tracker, um Fielder, um Voyage e um Ford Ka — e parou somente após capotar. Ainda segundo moradores que presenciaram o acidente, o motorista do Troller também teria atingido uma moto. O motociclista, porém, não teria precisado de atendimento médico.