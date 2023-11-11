Vídeo: carro desgovernado atinge veículos e capota em acidente em Iúna

Um acidente impressionante foi registrado em Iúna, na região do Caparaó capixaba, na tarde de sexta-feira (10). Um carro desgovernado atingiu cinco veículos no Centro da cidade e acabou capotando. Uma câmera de monitoramento registrou tudo. Assista:

Segundo testemunhas, o motorista do veículo percorreu pelo menos 300 metros sem controle da direção. Ainda não há informações sobre o que pode ter acontecido, mas o condutor foi socorrido e levado para um hospital. O nome, idade e estado de saúde não foram divulgados.

O socorro

Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, viu o veículo capotado e o condutor preso às ferragens. O Samu/192 e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o socorro do condutor e encaminhá-lo a um hospital. Segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do bafômetro no motorista por conta do estado de saúde no qual foi socorrido. O veículo estava com documentação atrasada e foi realizada uma notificação administrativa.

'Boliche'