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Jardim Limoeiro

Acidente entre ônibus e carreta congestiona trânsito na Serra

Com a colisão, um poste de energia acabou caindo, desligando os semáforos em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

11 nov 2023 às 10:37

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 10:37

Um ônibus de uma empresa particular e uma carreta colidiram por volta das 4 horas da madrugada deste sábado (11), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, com a batida, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, derrubou um poste e tombou no cruzamento entre as rodovias Norte Sul e ES 010.
Policiais militares do Batalhão de Trânsito disseram que o ônibus seguia pela ES 010 e a carreta descia a Norte Sul, sentido Vitória. No ônibus havia cerca de 25 trabalhadores de uma empresa. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, e os resultados foram negativos para ingestão de álcool.
A Guarda Municipal da Serra disse que ainda não é possível afirmar quem provocou o acidente, mas não houve feridos. A carreta foi liberada primeiro. Porém só foi possível retirar o ônibus seis horas depois do acidente — por volta das 10h — por conta da dificuldade de virar o veículo. 
A queda do poste deixou parte da região sem energia elétrica. Vários semáforos pararam de funcionar no cruzamento que é um dos mais movimentados da Serra. O resultado foi um nó no trânsito e um longo congestionamento no início da manhã deste sábado. A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, esteve no local por volta de 12h e informou que a energia elétrica havia sido restabelecida e o trânsito voltou a fluir tranquilamente. 

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