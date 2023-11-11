Acidente entre ônibus e carreta congestiona trânsito na Serra

TV Gazeta, com a batida, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, derrubou um poste e tombou no cruzamento entre as rodovias Norte Sul e ES 010. Um ônibus de uma empresa particular e uma carreta colidiram por volta das 4 horas da madrugada deste sábado (11), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da, com a batida, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, derrubou um poste e tombou no cruzamento entre as rodovias Norte Sul e ES 010.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito disseram que o ônibus seguia pela ES 010 e a carreta descia a Norte Sul, sentido Vitória. No ônibus havia cerca de 25 trabalhadores de uma empresa. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro, e os resultados foram negativos para ingestão de álcool.

A Guarda Municipal da Serra disse que ainda não é possível afirmar quem provocou o acidente, mas não houve feridos. A carreta foi liberada primeiro. Porém só foi possível retirar o ônibus seis horas depois do acidente — por volta das 10h — por conta da dificuldade de virar o veículo.