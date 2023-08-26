Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 30 milhões neste sábado (26)

Biljhete da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas premiadas do Concurso 2.625 da Mega-Sena.

A aposta simples, com a marcação de seis números, custa R$ 5.