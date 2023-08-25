Aposta de Vila Velha acerta 5 números da Mega-Sena e leva prêmio de R$ 101 mil

Uma aposta de Vila Velha acertou cinco números do concurso 2624 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24) e faturou o prêmio de R$ 101.127,88. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, a aposta foi realizada de forma presencial na Loteria do Albinho, no Centro de Vila Velha.