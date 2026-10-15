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Em chamas

Caminhonete pega fogo na ES 010 na Serra

Publicado em

15 out 2026 às 15:30

Uma caminhonete Chevrolet S10 está pegando fogo na ES 010, próximo ao bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quinta-feira (15). Imagens mostram o veículo quase totalmente tomado pelas chamas, ocupando as duas faixas de um dos sentidos da rodovia.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento.

Incêndio em carro na rodovia ES 010
Incêndio em carro na rodovia ES 010 Leitor | A Gazeta
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Goiabeiras

Acidentes complicam o trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Publicado em 15/10/2026 às 12:42
Acidente na Av. Fernando Ferra, em Vitória
Lucas Gaviorno | Leitor AG

Dois acidentes registrados no final da manhã desta quinta-feira (15) impactam o trânsito nos dois sentidos da Avenida Fernando Ferrari, próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, VitóriaUma das ocorrências envolveu um motociclista, no sentido Centro, e a outra, um caminhão carregado de terra que tombou no sentido Serra.


No sentido Serra, o acidente aconteceu nas proximidades do Bar do Mãozinha e envolveu dois caminhões e um carro. O motorista do caminhão que transportava terra, de 60 anos, sofreu uma fratura exposta no fêmur e foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o carro teria fechado o caminhão carregado de terra, que desviou pela direita e atingiu outro caminhão. Com o impacto, o veículo tombou, e o motorista foi arremessado para fora da cabine antes de o caminhão cair completamente.


Ainda conforme a apuração da TV Gazeta, um dos pneus traseiros do caminhão que transportava terra estava visivelmente desgastado, e uma autuação seria feita por esse motivo. O motorista do outro caminhão relatou a dinâmica do acidente à Guarda Municipal e foi liberado. Já o condutor do carro ainda não havia sido localizado.


Por causa do tombamento, o trânsito na Avenida Fernando Ferrari ficou parcialmente interditado. A Reta da Penha também apresentava congestionamento no sentido Serra, desde a altura do Centro da Praia Shopping, segundo aplicativos de mobilidade.


A reportagem tenta obter mais informações sobre os dois acidentes com a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória.

Acidente envolvendo caminhão carregado com terra na Avenida Fernando Ferrari
Acidente envolvendo caminhão carregado com terra na Avenida Fernando Ferrari Lucas Gaviorno
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tráfico de drogas

Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus

Publicado em 15/10/2026 às 12:29
Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus
Droga e celulares apreendidos com passageira Divulgação | PRF
Uma passageira foi presa na manhã desta quinta-feira (15) ao ser flagrada com 2,06 kg de haxixe dentro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro rumo a Vitória. A abordagem aconteceu por volta das 5h10, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

A droga estava escondida na mochila da mulher e foi localizada durante a vistoria das bagagens, feita com o auxílio de cães farejadores das duas corporações. Aos policiais, a mulher confessou que o destino do material era o município de Vila Velha, na Grande Vitória, e que receberia R$ 1 mil pelo transporte

A passageira e o material apreendido foram levados para a sede da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. A identidade e a idade da mulher não foram divulgadas.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Congestionamento intenso é registrado na Terceira Ponte sentido Vila Velha

Publicado em 15/10/2026 às 11:56
Trânsito no sentido Vila Velha
Trânsito no sentido Vila Velha Ceturb-ES

Um congestionamento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (15). Imagens enviadas por leitores e visualizadas por câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) registraram a longa fila de veículos.

O trânsito foi registrado por pessoas que passavam pela Terceira Ponte
Leitor A Gazeta

Segundo a Ceturb-ES, o congestionamento foi provocado por um acidente com duas vítimas e pela pane de um veículo na Linha Verde.

Por volta das 11h30 foram registrados obras no local
Por volta das 11h30 uma máquina retroescavadeira foi visto na pista Ceturb-ES

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Publicado em 15/10/2026 às 11:20
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na altura do km 146 da rodovia
Duas faixas precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de socorro no local Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma carreta no km 146,7 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, o caminhoneiro não ficou ferido. 


Por volta das 9h35, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados.


Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Duas mulheres são presas por furtos de celulares em ônibus na Grande Vitória

Publicado em 15/10/2026 às 11:18
Viatura da Polícia Civil Carlos Alberto Silva

Duas mulheres, de 25 e 39 anos, foram presas suspeitas de envolvimento em furtos de celulares nos transportes coletivos da Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, elas integram um grupo criminoso suspeito de realizar transferências bancárias das contas das vítimas após furtarem os aparelhos. Durante a ação, foram apreendidos 11 celulares e cartões GVBus.


Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar. 


Mais detalhes das prisões serão informados durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (15).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre e jovem fica ferido em batida entre motos em Anchieta

Publicado em 15/10/2026 às 10:20
Homem de 48 anos morre após batida entre duas motos em Anchieta
Homem de 48 anos morreu após batida entre duas motos em Anchieta Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 48 anos, identificado como Claudinei Layber Smider, morreu após uma batida entre duas motocicletas por volta das 18h14 de quarta-feira (14), na localidade de Baixo Pongal, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O outro motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferido.


Segundo a Polícia Militar, Claudinei pilotava uma Honda Biz 125 e foi socorrido desacordado e em estado grave para o Pronto Atendimento Danilo Monteiro de Castro, no Centro de Iconha, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. 


O jovem, que conduzia uma Honda CG 150 Fan, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Anchieta que passava pelo local e foi levado inicialmente ao Hospital de Piúma. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal atenderam à ocorrência.


As duas motocicletas estavam com o licenciamento regular, conforme a PM. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Claudinei, porém, estava vencida desde 2022. As causas do batida não foram informadas. A Polícia Civil informou que vai apurar as circunstâncias do acidente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fiscalização

Idoso de 74 anos é preso por furto de energia em Rio Novo do Sul

Publicado em 15/10/2026 às 10:11
Polícia Civil flagrou furto de energia elétrica em imóvel em Rio Novo do Sul
Polícia Civil flagrou furto de energia elétrica em imóvel em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 74 anos foi preso em flagrante por furto de energia elétrica em um imóvel no Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). O local abriga lojas comerciais, duas residências e uma quitinete.


Segundo a Polícia Civil, a irregularidade foi identificada durante uma fiscalização realizada após uma denúncia, com participação de equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Científica e de técnicos da EDP, distribuidora de energia.


Durante a perícia, foram encontradas ligações irregulares antes dos medidores, que desviavam energia para unidades residenciais no andar superior e nos fundos do imóvel. Com isso, o consumo de duas unidades não era registrado corretamente.


A EDP elaborou os Termos de Ocorrência e Inspeção referentes às irregularidades. O proprietário foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, autuado em flagrante por furto qualificado de energia elétrica e encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é baleado por suspeito encapuzado em Colatina

Publicado em 15/10/2026 às 10:01

Um homem ficou ferido após ser baleado por um suspeito encapuzado na noite de quarta-feira (14), no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava parada perto de casa quando o atirador se aproximou e efetuou diversos disparos. O homem foi atingido na perna, no braço esquerdo e na região lombar.


Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Não há informações sobre o estado de saúde atual.


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Coordenador escolar é esfaqueado em assalto e tem carro roubado em Cariacica

Publicado em 15/10/2026 às 08:49

Um coordenador escolar de 44 anos foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (15), no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande VitóriaOs criminosos roubaram o carro da vítima, um Renault Kwid, e fugiram.


Segundo a Polícia Militar, o homem contou que dirigia quando foi abordado por dois suspeitos. Um deles estava armado e disparou para o alto, enquanto o outro usou uma faca para feri-lo. 


Após o ataque, a dupla deixou a vítima ferida no meio da rua e levou o veículo. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que socorreu o coordenador e o encaminhou a um hospital em VitóriaAté o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. Os suspeitos não foram localizados e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Ataíde

Homem é assassinado a tiros em Vila Velha

Publicado em 15/10/2026 às 08:32
Fábio Souza, de 44 anos
Fábio Souza, de 44 anos Acervo Pessoal

Um homem identificado como Fábio Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), no bairro Ataíde, em Vila Velha.


Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações por arma de fogo na vítima.


De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, familiares contaram que, antes de ser morto, Fábio havia ingerido bebida alcoólica e queimado as roupas da esposa na laje do prédio onde o casal morava. Vizinhos apagaram o fogo.


A companheira queria terminar o relacionamento, que durava mais de 20 anos, devido ao comportamento ciumento e agressivo do homem. Ela teria pedido que Fábio saísse de casa, mas ele não aceitou a decisão.


Ainda segundo familiares, Fábio passou a última semana ingerindo bebidas alcoólicas em excesso. Na noite de quarta-feira, antes de ser morto, ele teria descido do apartamento com duas facas e chamado pela esposa, que se escondeu na casa de vizinhos.


Fábio trabalhava como pedreiro e morava com a companheira e a filha do casal, de 17 anos.


Os policiais tentaram obter informações sobre o crime com moradores da região, mas ninguém soube informar quem seriam os autores ou como o homicídio aconteceu.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

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Redação de A Gazeta

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