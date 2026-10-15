Caminhonete pega fogo na ES 010 na Serra

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma carreta no km 146,7 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, o caminhoneiro não ficou ferido.





Por volta das 9h35, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados.





Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.