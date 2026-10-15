Caminhonete pega fogo na ES 010 na Serra

Um homem identificado como Fábio Souza, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (14), no bairro Ataíde, em Vila Velha.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações por arma de fogo na vítima.
De acordo com apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, familiares contaram que, antes de ser morto, Fábio havia ingerido bebida alcoólica e queimado as roupas da esposa na laje do prédio onde o casal morava. Vizinhos apagaram o fogo.
A companheira queria terminar o relacionamento, que durava mais de 20 anos, devido ao comportamento ciumento e agressivo do homem. Ela teria pedido que Fábio saísse de casa, mas ele não aceitou a decisão.
Ainda segundo familiares, Fábio passou a última semana ingerindo bebidas alcoólicas em excesso. Na noite de quarta-feira, antes de ser morto, ele teria descido do apartamento com duas facas e chamado pela esposa, que se escondeu na casa de vizinhos.
Fábio trabalhava como pedreiro e morava com a companheira e a filha do casal, de 17 anos.
Os policiais tentaram obter informações sobre o crime com moradores da região, mas ninguém soube informar quem seriam os autores ou como o homicídio aconteceu.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.