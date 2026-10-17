'Fjord', premiado em Cannes, e drama com Robert Pattinson estão na Mostra SP

Um dos principais atrativos da Mostra de Cinema de São Paulo, os filmes premiados em festivais internacionais e estrelados por nomes hollywoodianos costumam ter ingressos disputados pelo público, As vendas começam e, em apenas alguns minutos, as entradas já estão esgotadas.
50ª edição, "Fjord", protagonizado pelos indicados ao Oscar Sebastian Stan e Renate Reinsve e vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, é um dos mais cobiçados, bem como "Tigre de Papel", drama com Adam Driver e Scarlett Johansson que abriu o evento, e "Primetime", encabeçado pela elogiada performance do astro Robert Pattinson.
Veja, a seguir, filmes aguardados pelos espectadores e consagrados em festivais de cinema ao redor do mundo.
PREMIADOS EM FESTIVAIS INTERNACIONAIS
AMOR POSSÍVEL
Ganeunghan Sarang. Coreia do Sul, 2026
Dir.: Lee Chang-dong
Com: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung
164 min. 16 anos.
Mi-ok leva uma rotina simples com o esposo desempregado, Ho-seok. Em um funeral, eles encontram Ye-ji, uma documentarista que registra a vida de trabalhadores demitidos, e Sang-woo, marido dela. Conforme os dois casais convivem, atrações e tensões pressionam a dinâmica entre eles. Vencedor do grande prêmio do Júri no Festival de Veneza.
Dia 21, às 18h, no Espaço Petrobras de Cinema 1;
dia 25, às 20h40, no Cultura Artística;
dia 26, às 20h50, no Cine Belas Artes 1;
e dia 29, às 19h15, no Cinesesc
AQUI NÃO É O SEU LUGAR
Nu e Locul Tau Aici. Romênia, 2026
Dir.: Florin Șerban
Com: Adrian Văncică, Teodor Butănescu e Cristina Richter
156 min. 16 anos.
Após a morte da esposa, Marius educa o filho adolescente enquanto lidera o hospital de sua cidade. O pai faz vista grossa para a vida dupla do filho, que vandaliza carros junto a um grupo de justiceiros mascarados pelas madrugadas, até que o jovem é investigado pela polícia por assassinato. Vencedor do Leopardo de Ouro no Festival de Locarno.
Dia 18, às 13h, no Cine Belas Artes 1;
dia 20, às 14h05, no Cultura Artística;
dia 22, às 20h30, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 3;
e dia 25, às 20h, no Espaço Petrobras de Cinema 3
A AVENTURA SONHADA
Das Geträumte Abenteuer. Alemanha/Áustria/Bulgária/França, 2026
Dir.: Valeska Grisebach
Com: Yana Radeva, Syuleyman Letifov e Stoicho Kostadinov
167 min. 16 anos.
Em Svilengrad, na fronteira entre Bulgária, Grécia e Turquia, a arqueóloga Veska se depara com Saïd, conhecido que teve seu carro roubado. Ao ajudá-lo, descobre um submundo do crime e encara revelações sobre a cidade pacata e sobre si. Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes.
Dia 16, às 15h40, no Espaço Petrobras de Cinema 2;
dia 20, às 13h30, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 3;
dia 28, às 20h30, no Reserva Cultural 1;
e dia 31, às 18h50, no Cultura Artística
FEITO PIPA
Brasil, 2026
Dir.: Allan Deberton
Com: Yuri Gomes, Lázaro Ramos e Teca Pereira
93 min. 10 anos.
Prestes a completar 12 anos, Gugu cultiva uma relação saudável com a avó Dilma, que o incentiva a ser autêntico e sensível. O vínculo familiar se transforma quando a barragem ao lado da casa de Gugu começa a revelar ruínas de uma antiga cidade submersa após anos de seca. Premiado no Festival de Berlim.
Dia 21, às 21h, no Cultura Artística;
e dia 29, às 17h, no Cinesesc
FJORD
Idem. Dinamarca/França/Noruega/Romênia, 2026
Dir.: Cristian Mungiu
Com: Sebastian Stan, Renate Reinsve e Lisa Carlehed
146 min. 16 anos.
Os Gheorghiu, um crédulo casal romeno-norueguês, se muda para uma vila em um distante fiorde. No bairro, fazem amizade com um outro casal e os filhos das duas famílias se aproximam, apesar das criações distintas. Um dia, Ella, filha adolescente dos Gheorghiu, aparece com marcas pelo corpo e a atenção se volta para a educação conservadora dos pais. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Dias 19, às 18h, no Cultura Artística;
e dia 26, às 20h10, no Cinesesc
MINOTAURO
Minotaur. Alemanha/França/Letônia, 2026
Dir.: Andrey Zvyagintsev
Com: Dmitri Mazourov, Iris Lebedeva, Boris Koudrine
135 min. 16 anos.
Baseado no filme "A Mulher Infiel", se passa na Rússia de 2022 e acompanha Gleb, empresário bem-sucedido. Sua vida vira do avesso com pressões corporativas, instabilidade política e uma crise conjugal que o guia para a ruína pessoal. Vencedor do grande prêmio do júri do Festival de Cannes.
Dia 21, às 18h, no Cultura Artística;
24, às 21h15, no Cine Belas Artes 1;
e dia 25, às 21h10, no Reserva Cultural 2
MULHER DESCONHECIDA
Kvinde Ukendt. Dinamarca/Letônia/Suécia, 2026
Dir.: May el-Toukhy
Com: Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund e Thorbjørn Hedegaard
124 min. 16 anos.
Marie, uma jovem empregada doméstica, fica noiva do patrão, um viúvo rico mais velho. O matrimônio ameaça expor uma experiência comprometedora: seu envolvimento com um soldado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos do pós-guerra, Marie tenta enterrar seu passado. Vencedor do Leão de Ouro e da Coppa Volpi de Melhor Atriz para Mathilde Arcel no Festival de Veneza.
Dia 21 às 20h, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 1;
dia 25, às 21h10, no Reserva Cultural 1;
dia 27, às 15h, no Cinesesc;
e dia 28, às 21h30, no Cultural Artística
AGUARDADOS PELO PÚBLICO
PRIMETIME
Idem. EUA, 2026
Dir.: Lance Oppenheim
Com: Robert Pattinson, Merritt Wever e Skyler Gisondo
110 min. 16 anos.
Robert Pattinson interpreta o jornalista Chris Hansen, que encontra uma maneira de salvar sua emissora de TV falida com um programa polêmico em que flagra suspeitos de crimes contra menores ao vivo.
Dia 19, às 16h45, no Cinesesc;
dia 20, às 21h40, no Cultura Artística, dia 25, às 13h, no Reserva Cultural 1;
e dia 29, às 21h40, no Espaço de Cinema Petrobras 1
TIGRE DE PAPEL
Paper Tiger. EUA, 2026
Dir.: James Gray
Com: Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller
115 min. 16 anos.
Em 1986, dois irmãos de Nova York buscam o sonho americano com um negócio ambiental, mas acabam envolvidos e ameaçados pela máfia russa
Dia 16, às 18h45, no Espaço Petrobras de Cinema 1;
e dia 27, às 21h, no Cultura Artística
MUSK
Idem. EUA, 2026
Dir.: Alex Gibney
235 min. 16 anos.
Documenta as contradições corporativas e a influência política do empresário Elon Musk.
Dia 19, às 19h30, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 3;
dia 26, às 15h30, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 1;
e dia 29, às 17h15, no Cine Belas Artes 1
O OUTRO LADO DAS REDES
The Social Reckoning. EUA, 2026
Dir.: Aaron Sorkin
Com: Jeremy Strong, Mikey Madison e Jeremy Allen White
112 min. 14 anos.
Encara o empresário da tecnologia Mark Zuckerberg sob a denúncia de arquivos vazados do Facebook reportados pelo The Wall Street Journal que indicavam a intensificação de correntes políticas reacionárias e impacto na saúde mental dos jovens
Dia 16, às 20h, no Cinesesc;
dia 19, às 18h15, no Cine Belas Artes 1;
e dia 21, às 19h30, no Solar Sala Petrobras