A 'história esquecida' dos vikings que chegaram à América 500 anos antes de Cristóvão Colombo

O livro é tão valioso, disse Magnusson, que, em 1893, quando os organizadores da Exposição Universal de Chicago pediram o manuscrito emprestado para comemorar, com um ano de atraso, os 400 anos da viagem de Colombo, "ofereceram enviar um navio de guerra à Dinamarca para buscá-lo, transportá-lo pelos Estados Unidos em um trem blindado e contratar um seguro de US$ 1 milhão [cerca de R$ 5 milhões, na cotação atual sem correção monetária]. Mesmo com todas essas garantias, os dinamarqueses não quiseram correr o risco".