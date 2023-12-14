Mais de 1,3 mil empresas são excluídas do Simples Nacional no ES

Os motoristas que pretendem circular neste fim de semana em Vila Velha devem ficar atentos às interdições que acontem no trânsito em função de duas corridas de rua.





No sábado (8), acontece a Corrida da Lua, com largada às 20h na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. Os atletas vão seguir pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Ayrton Senna e Avenida da Praia, retornando pela Avenida Estudante José Júlio de Souza.



Durante a passagem dos corredores, a pista ficará interditada no sentido Itaparica a Itapuã. A Prefeitura de Vila Velha orienta que os motoristas utilizem a Rodovia do Sol. No sentido contrário, o trânsito permanecerá liberado.





No domingo (9) será realizada a Corrida do Batalhão de Missões Especiais (BME), com previsão para a largada às 7h, em Vitória. Os corredores atravessarão a Terceira Ponte e, já em Vila Velha, seguirão pelas avenidas Carioca e Antônio Ataíde, até a chegada ao Parque da Prainha.



Neste caso, a interdição será parcial e, após a passagem dos corredores, os trechos serão liberados gradativamente para o tráfego de veículos. Na Terceira Ponte, haverá interdição parcial ou desvios de faixas no sentido.