Mãe denuncia que criança é vítima de abuso sexual e pai é preso no ES

Um homem de 36 anos foi preso após denúncia de que teria abusado sexualmente da filha de quatro anos, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a investigação foi iniciada após a mãe da criança procurar por ajuda. A mulher denunciou que o ex estaria cometendo o crime contra a filha e que era ameaçada por ele.