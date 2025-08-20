Mãe denuncia que criança é vítima de abuso sexual e pai é preso no ES
Um homem de 36 anos foi preso após denúncia de que teria abusado sexualmente da filha de quatro anos, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a investigação foi iniciada após a mãe da criança procurar por ajuda. A mulher denunciou que o ex estaria cometendo o crime contra a filha e que era ameaçada por ele.
A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, e policiais cumpriram a ordem na tarde de terça-feira (19). O nome do investigado e local da prisão não são divulgados nesta nota para preservar a identidade da vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).