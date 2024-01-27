Mãe de jovem morto em Guriri desabafa após condenação de assassino

Em vídeo, Luciana Barbosa Molina, mãe do jovem Ruben Breda, assassinado a tiros no dia 6 de janeiro de 2022, na Praia de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo, falou sobre a condenação do acusado do crime, Daniel de Melo Barbosa. Ela agradeceu aos amigos e familiares que acompanharam o longo julgamento e disse que a sensação é de alento e dever cumprido.
O julgamento que condenou Daniel de Melo Barbosa a 21 anos e quatro meses de prisão aconteceu na sexta-feira (26) no tribunal do júri, no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus. O acusado segue preso na penitenciária regional da cidade. Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima teve na praia. O jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.