Mãe de jovem morto em Guriri desabafa após condenação de assassino

O julgamento que condenou Daniel de Melo Barbosa a 21 anos e quatro meses de prisão aconteceu na sexta-feira (26) no tribunal do júri, no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus. O acusado segue preso na penitenciária regional da cidade. Segundo testemunhas, a motivação do crime seria uma discussão que a vítima teve na praia. O jovem teria dado uma cadeirada no indivíduo, que sacou a arma, realizou diversos disparos e depois fugiu em um veículo, modelo Hyundai Tucson.