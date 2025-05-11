Justiça mantém prisão de suspeito de matar o cunhado a facadas em Rio Bananal

De acordo com o processo, o Ministério Público (MP) defendeu a manutenção da prisão, enquanto a Defensoria Pública solicitou o relaxamento ou liberdade provisória, alegando ocupação lícita e residência fixa do réu. No entanto, o magistrado acatou o pedido do MP, destacando a gravidade do crime e a existência de versões contraditórias sobre o ocorrido.

O suspeito alegou legítima defesa ao desarmar a vítima e revidar, mas o boletim de ocorrência relata que ele teria tirado a faca de sua cintura e atacado a vítima. A prisão em flagrante de Lucas Rodrigues foi convertida pelo juiz em prisão preventiva. O acusado segue detido na Penitenciária Regional de São Mateus, aguardando o andamento das investigações.