Homem é morto a facadas pelo cunhado após agredir esposa em Rio Bananal

Um homem, identificado como Jhonnatan Oliveira Campos, foi morto a facadas pelo próprio cunhado na noite de sexta-feira (9), na localidade de córrego Lacrimal, zona rural de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , ao chegar no local do crime, a esposa da vítima contou que o irmão dela, Lucas Rodrigues, desferiu golpes de faca contra Jhonnatan após um desentendimento entre o casal.

De acordo com o relato da esposa à Polícia Militar, Jhonnatan teria ficado com ciúmes por ela estar usando uma bermuda curta e pedido para que trocasse de roupa. Após resposta negativa da mulher, ele teria começado a agredi-la.

Ainda segundo a esposa, Lucas Rodrigues teria pedido para Jhonnatan interromper a agressão. Sem ser atendido, logo em seguida, pegou uma faca, que estava em sua cintura, e desferiu alguns golpes contra a vítima, que morreu após ser atingida no peito. Depois do ocorrido, o suspeito confessou o crime, foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Linhares.