Jovem é baleado na orla de Jacaraípe depois de bloco de carnaval

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada desta terça-feira (13) e prosseguiu até o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde constatou a entrada do jovem ferido por disparos de arma de fogo em estado grave. A vítima foi socorrida por uma mulher, que afirmou não conhecê-la, apenas soube dizer que o fato acorreu na orla de Jacaraípe. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.